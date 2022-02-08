Минск, 8 февраля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Александр Лукашенко подписал 7 февраля указ № 33, которым «корректируется» указ № 191 от 15 апреля 2013 года «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта». Как сообщила пресс-служба президента Белоруссии, этот документ «принят в целях дополнительного стимулирования развития собственной хозяйственной деятельности клубов по игровым видам спорта и республиканских спортивных федераций».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Указом предусматривается отнесение к средствам поддержки доходов клубов и федераций, которые получены от рекламодателей, являющихся государственными организациями, а также от иностранных организаций, не менее половины акций (долей в уставном фонде) которых находится в собственности Республики Беларусь», — сказано в официальном комментарии.

Документ наделяет министерство спорта и туризма правом утверждения порядка согласования планов развития клубов или смет федераций, а также отзыва такого согласования при выявлении нарушений ими норм указа № 191. «При этом отзыв согласования будет являться основанием для прекращения поддержки», — отметили в президентской пресс-службе.

Напомним, Дмитрий Лукашенко (сын Александра Лукашенко от первого брака) возглавляет «Президентский спортивный клуб», финансирование которого осуществляется от доходов лотерейного и другого бизнеса. Руководителями республиканских спортивных федераций Александр Лукашенко назначает высокопоставленных чиновников и силовиков. Оказывают «поддержку» спортивным федерациям и клубам министерства, ведомства, государственные организации и бизнес-структуры особо приближённых к Лукашенко предпринимателей.

Читайте новости сюжета: Коррупция и борьба с ней