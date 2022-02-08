Красногорск, 8 февраля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Россия должна иметь собственную научную базу для оценки климатических рисков. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«За предстоящие три десятилетия накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе, а не позднее 2060 года — это наше общее решение, — не позднее 2060 года Россия должна достичь углеродной нейтральности», — заявил Путин.

«Цель — адаптировать к климатическим вызовам всю отечественную экономику, чтобы учитывать здесь возможные риски и правильно выстраивать наши действия, нам нужно не только полагаться на чьи-то чужие расчёты, а самим объективно определять точно баланс углерода в атмосфере», — указал он.