Таллин, , 16:53 — REGNUM Правительство Эстонии приняло решение упразднить с 14 февраля требование проверки ковид-документа для всех мероприятий и видов деятельности. Об том сообщила канцелярия кабинета министров.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы руководствовались принципом, что методы контроля должны сохраняться только до тех пор, пока они совершенно необходимы, а ослабление контроля должно происходить на научных основаниях», — прокомментировала решение премьер-министр Кая Каллас.

Упраздняя требование проверять ковид-документы на мероприятиях вне помещений, правительство учитывало тот факт, что опасность передачи вируса на свежем воздухе меньше. Согласно исследованиям, менее 10% случаев заражения можно связать с уличными мероприятиями.

Она добавила, что, тем не менее, на мероприятиях, проходящих на открытом воздухе, нужно и в дальнейшем вести себя осторожно, придерживаться социальной дистанции в два метра и носить маску.

Отмену ковид-документов для уличных мероприятий поддерживают как Департамент здоровья, так и консультирующий правительство ученый совет.