Мурманск, 8 февраля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 1213 случаев COVID-19, 116 человек госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки от инфекции скончались шесть человек, всего с начала пандемии — 2995.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России зафиксировали 698 смертей от COVID-19.