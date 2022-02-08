Тихвин, Ленинградская область, , 16:32 — REGNUM В Ленинградской области задержали охранника Тихвинской межрайонной больницы, который дал наркотическое вещество 16-летней пациентке, после чего надругался над ней. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело, сообщили 8 февраля в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Арест Publicdomainpictures.net

Задержанным оказался ранее судимый 44-летний охранник Тихвинской межрайонной больницы. Он подозревается в изнасиловании несовершеннолетней, в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а также склонении к потреблению наркотических средств и сбыте наркотического средства несовершеннолетней.

Предварительно установлено, что 7 февраля подозреваемый в подсобном помещении больницы склонил 16-летнюю девушку к потреблению наркотика. После чего совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности.

«В настоящее время злоумышленник задержан следственным органом в порядке ст.91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Кроме того, в ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

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