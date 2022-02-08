Тюмень, 8 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 267 ковидных пациентов, 39 госпитализировано с COVID-19. Об этом 8 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 8 февраля коронавирус выявили у 2763 тюменцев. Это на 257 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 февраля коронавирус выявили у 120 325 человек, выздоровели 88 272 пациента, скончались 3779 (на пять человек больше, чем днём ранее).