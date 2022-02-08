На Ямале за сутки госпитализировали 64 ковид-пациента
Салехард, 8 февраля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 8 февраля за сутки госпитализировано 64 человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 712 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
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Ковид-госпиталь
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Выздоровели за сутки 779 ямальцев. Заразились коронавирусом 1214 человек — на 232 человека больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 63 вахтовика.
С начала пандемии в ЯНАО на 8 февраля зарегистрировано 89 224 случая заражения коронавирусом, выздоровели 66 089 человек, 994 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).