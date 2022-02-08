Тбилиси, 8 февраля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Грузии достигли значительных успехов в стремлении добиться боеспособности и совместимости со стандартами НАТО. Об этом 8 февраля заявил агентству Trend спецпредставитель генсека Североатлантического альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он отметил, что контроль за развитием грузинской армии осуществляется с помощью учебного центра Объёдиненных сил (JFTC), расположенного в Польше, а также с помощью Объединённого центра подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC), находящегося возле Тбилиси.

«Таким образом, учебный центр Объединённых сил НАТО совместно со штабом Сухопутного командования оказывает поддержку Объединённому центру в подготовке и проведении учений», — отметил Коломина.

Представитель Альянса сообщил, что в марте в Грузии планируются международные учения. В них военнослужащие в том числе будут обучаться взаимодействовать с представителями международных неправительственных организаций.

Коломина отметил, что в ходе учений планируется укрепить обороноспособность ВС Грузии. Это единственные военные учения, которые НАТО планирует провести в Грузии в 2021 году.