Сеул, 8 февраля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал своих помощников принять необходимые меры, чтобы гарантировать лицам, проходящим лечение и находящимся на самоизоляции, право на участие в предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского лидера Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Глава государства выразил опасения по поводу того, что пандемия коронавируса и распространение штамма «Омикрон» могут помешать сотням тысяч избирателей принять участие в голосовании.

В соответствии с действующими избирательными правилами, к голосованию не могут быть допущены лица, у которых диагностировали коронавирус после окончания досрочного голосования, то есть 4−5 марта.

Кроме того, в день голосования, 9 марта, открытие избирательных участков в стационарных центрах лечения не предусмотрено. А контактировавшим с больными и находящимся на самоизоляции запрещено лично посещать избирательные участки.