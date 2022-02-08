Псков, 8 февраля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Стационары Псковской области за сутки пополнились на 54 человека с ковидным диагнозом, сообщили 8 февраля в федеральном штабе. Это на 35 человек больше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным регионального оперштаба, в Псковской области за 7 февраля выявили 537 случаев заражения коронавирусом, что на 30 случаев больше, чем за предыдущие сутки. Только в административном центре, в Пскове, зафиксировали 68 случаев заболевания ковидом.

За сутки от COVID-19, как основной причины, в регионе скончались пять человек. Это на три человека больше, чем за 6 февраля.

Отрицательный тест на коронавирус за сутки получили 214 ранее заразившихся человек, что на 31 ковид-пациента больше, чем за предыдущие сутки. В статистике этого показателя наметился очередной рост.

За всё время пандемии в Псковской области зафиксировали 78 864 случая заражения коронавирусом. От ковида, как основной причины, скончался 1481 человек, а выздоровели 72 357 человек.