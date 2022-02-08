Ханты-Мансийск, 8 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 8 февраля госпитализированы 169 больных с COVID-19, 365 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

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За минувшие сутки в Югре выявлено 3508 новых случаев заражения коронавирусом, на 418 меньше, чем днём ранее.

По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 8 февраля является Сургут — 770. Коэффициент распространения инфекции — 1,25. Наличие свободного коечного фонда в Югре с учётом запланированных к развертыванию — 35,5%.

С начала пандемии в Югре к 8 февраля насчитывается 146 854 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 96 958 пациента, 2202 скончались.