Добрянка, Пермский край, 8 февраля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Добрянском городском округе Пермского края вокруг зарплат учителей во время дистанционного обучения разразился скандал. Стоимость аудиторной нагрузки оказалась сниженной, из-за чего преподаватели потеряли в зарплате от 400 до 10 тыс. рублей. Об этом сообщают СМИ.

ИА REGNUM Деньги

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Педколлектив полазненской средней школы №3 обратился к прокурору Прикамья с просьбой провести проверку и принять меры по восстановлению прав педагогов.

По словам главы муниципалитета, финансовая проблема возникла в школах №1 и №3 в Полазне. Директора этих образовательных учреждений неправильно подготовили документы. После работы над ошибками деньги выплатят, как положено.

Ситуацию прокомментировали в минобре, назвав действия администрации Добрянского городского, которые привели к ошибке с оплатой труда учителей, недопустимыми и некомпетентными. Виновных чиновников накажут, а учителям в ближайшее время, после перерасчета, выплатят «потерянные» денежные средства.