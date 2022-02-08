Челябинск, 8 февраля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Школьникам Челябинской области пока не грозит массовый уход на карантин или дистанционное обучение. Об этом заявила журналистам замглавы отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Софейкова.

musicalwds Карантин

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По её словам, это возможно в том случае, если общее количество учащихся, не посещающих образовательные учреждения, достигнет 20%. Но пока такого нет. Ситуация по заболеваемости в регионе неоднородная.

При этом отдельные школы имеют возможность вводить карантинные меры. Кстати, отметим, в нескольких муниципалитетах школы уже закрыли на карантин.