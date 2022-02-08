Киев, 8 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. По мнению министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчка, желание Украины вступить в Североатлантический альянс (НАТО) якобы не угрожает России. Он заявил об этом 8 февраля на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины, Чехии и Словакии в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«В контексте сегодняшнего напряжения я хотел бы вспомнить один момент: аргумент о том, что украинские стремления стать членом НАТО угрожают России, я этого не понимаю. Потому что еще в 2014 году, когда был (как утверждают в ЕС — ред.) аннексирован Крым и началась война в Донбассе, это не имело ничего общего со стремлениями Украины в НАТО», — сказала он.

Также Корчок отметил, что на тот момент велась речь о свободной торговле между Украиной и Евросоюзом, и добавил, что Киевом уже многое сделано на пути интеграции с альянсом, однако для получения плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО необходим консенсус всех стран, входящих в этот блок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия априори не отказывается от потенциальной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.