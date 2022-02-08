Курган, 8 февраля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 8 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализированы 107 человек, выписался по выздоровлению 435. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлено 1220 заражённых коронавирусом курганцев, на шесть человек больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 8 февраля выявлено 60 903 случая заражения коронавирусом, выздоровели 52 579 человек, скончались 1063 пациента.