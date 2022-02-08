Тунис, 8 февраля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Ассоциация судей Туниса призвала всех судей страны прекратить работу на двое суток. Об этом сообщает Babnet со ссылкой на заявление ассоциации.

Pixabay.com Флаг Туниса

По данным журналистов, решение было принято в знак протеста, против действий президента страны Кайса Сайеда.

«Ассоциация призывает всех судей приостановить работу всех судов Республики 9 февраля и 10 февраля 2022 года в знак протеста против грубого нарушения независимости судебной власти президентом Республики и роспуска Высшего Совета судебной власти в качестве последней гарантии разделения властей и баланса между ними», — отметили в ассоциации.

Ранее президент Туниса издал указ об упразднении Верховного Судебного совета, здание которого было опечатано и взято под охрану сотрудниками полиции.