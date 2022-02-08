Саранск, 8 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 200 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 40 205 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Александр Погожев ИА REGNUM Красная зона

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Всего в регионе подтвердили 47 614 случаев заражения коронавирусом, из них 502 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1186 человек, пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались также пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 27 пациентов. Всего лечение получали 999 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

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