Красногорск, 8 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. С начала пандемии в Подмосковье провели уже более 15,5 млн ПЦР-исследований на наличие коронавирусной инфекции. Об этом 8 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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На данный момент лаборатории, которые проводят ПЦР-исследования на территории региона переведены в режим усиленной работы по причине роста заболеваемости COVID-19, отметила зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«ПЦР-диагностика — наиболее точный способ определения наличия новой коронавирусной инфекции. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе наши лаборатории переведены на усиленный режим работы. Всего в Подмосковье работают 14 гос. лабораторий», — сказала Стригункова.