Йошкар-Ола, , 13:47 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 8 февраля выздоровели с начала пандемии 29 407 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 147 жителей республики. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Украинские полицейские в медицинских масках Russian.news.cn

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Всего в республике за время эпидемии подтвердили 36 357 случаев заражения коронавирусом, из них 525 — за последние сутки. 984 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне летальных случаев среди пациентов ковид-центров в регионе не регистрировалось, за предыдущий день скончался один житель республики с коронавирусом.

За сутки в ковид-стационары госпитализировали 126 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, винфекционных стационарах Марий Эл по данным на 7 февраля лечение получали 854 пациента, из них у 535 жителей подтверждено заражение коронавирусом. В том числе, у 728 пациентов диагностирована пневмония.

Читайте также: В ковид-центры Марий Эл за сутки попал 61 пациент