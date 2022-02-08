Москва, 8 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института на антарктической станции Восток успешно подняли с глубины 3 453 метра ледяной керн возрастом 567 тысяч лет. В следующем году учёные рассчитывают получить из нижних слоев ледника образцы возрастом более 1 миллиона лет.

Алексей Екайкин Гляцио-буровой отряд ААНИИ и Горного университета

За время экспедиции из скважины 5Г-5 учёными добыто 133,63 метра керна. Цель проекта — прохождение ледяного слоя на глубине до 3610 метров, содержащего лёд возрастом до 1,2 млн лет — может быть достигнута уже в следующей экспедиции. Завершение бурения намечено на январь-февраль 2023 года.

«Ледяной купол над озером Восток содержит уникальные данные о процессах, происходивших на Земле на протяжении нескольких миллионов лет. По ледяным кернам можно точно реконструировать температурный режим, оценить солнечную и вулканическую активность, плотность и газовый состав атмосферы, определить содержание парниковых газов. Мы сможем сделать выводы о биологических, исторических и даже экономических изменениях в жизни нашей цивилизации. Но главное, мы сможем выстроить модели будущих возможных климатических колебаний на планете, которые лягут в основу исследований важнейших отраслей науки и экономики», — рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Озеро Восток — одно из крупнейших озер на Земле, открытое в конце 20 века в Антарктиде. Озеро расположено в районе российской антарктической станции Восток, в честь которой оно получило свое название.

На протяжении нескольких миллионов лет экосистема озера Восток изолирована от внешнего воздействия под толщей льда на глубине около 4 километров. На сегодняшний день это самое малоизученное место на планете. Предполагаемая площадь подледникового пресноводного водоема около 16 тысяч квадратных км, глубина — более 1 200 метров.

В январе 1970 года сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института и Горного института начали бурение первой глубокой скважины [1Г — первая глубокая] на станции Восток. В 1990 году начался проект по бурению пятой по счёту глубокой скважины [5Г]. Первое вскрытие озера Восток состоялось 5 февраля 2012 года на глубине 3 769,3 метра.

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) — ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли.

Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской Федерации и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове.

ААНИИ является государственным оператором для организации и осуществления деятельности в Арктике и Антарктике. В ААНИИ постоянно создаются и обновляются системы и методы расчёта и прогноза природных процессов, проводятся исследования, связанные с изучением физико-механических свойств льда и взаимодействия корпусов морских объектов со льдом. Для этой цели на базе института работает ледовый бассейн.

За 100 лет научной работы специалистами института организовано около 1 100 экспедиций в Арктику и Антарктиду. В 1993 году институту был присвоен статус государственного научного центра Российской Федерации. С 2017 года институт возглавляет доктор географических наук, профессор РАН Александр Макаров.