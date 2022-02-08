Пенза, 8 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Пензенской области с ростом заболеваемости существенно возросла нагрузка на медиков. Только количество обращений в кол-центры увеличилось в семь раз, рассказал об этом в эфире телеканала «Россия 24. Пенза» глава облминздрава Вячеслав Космачев.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в поликлинике

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«Мы констатировали рост заболеваемости, также и рост числа обращений в регистратуры, в кол-центры и поликлиники. Количество больных, которые запросили приход врача домой и которые получили подтвержденный диагноз и стали получать лечение. Все эти цифры выросли в разы, от трех до пяти раз. Количество обращений в кол-центры выросло в семь раз», — уточнил министр.

По словам Космачева, такого в истории Пензенской области не было никогда. Все предыдущие периоды пандемии были лишь начальным этапом того роста, который регистрируется в настоящее время.

В связи с возросшим потоком пациентов увеличен штат сотрудников кол-центров. К 7 февраля их численность достигла 185 человек. На следующей неделе штат операторов увеличат еще на 30 человек, пояснил министр.

Огромная нагрузка испытывает и первичное звено здравоохранения. Сейчас в областном центре работает 100 бригад неотложной помощи для взрослых и 77 — для детей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области за минувшие сутки зарегистрировали 1917 случаев заражения коронавирусом, днем ранее — 1244.

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