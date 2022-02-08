Запугивание войной с Россией в Эстонии больше не работает – мнение
Таллин, 8 февраля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии и ряд министров пытаются заработать очки на внешней политике, запугивая народ войной России с Украиной. Если раньше такой прием проходил, то вряд ли это поможет сегодня. Об этом доктор философии, профессор, историк Рафик Григорян сообщил эстонскому порталу stolitsa.ee, комментируя итоги последнего социологического опроса.
Так, 63% избирателей в Эстонии недовольны тем, как справляется со своей работой глава правительства Кая Каллас, а 56% опрошенных считают, что правительство выполняет свою работу скорее плохо или очень плохо.
Рафик Григорян напомнил, что править и управлять — отнюдь не синонимы: по его мнению, запугивание войной с Россией уже никого из эстоноземельцев не пугает из-за острых кризисных моментов во внутренней политике. «Для того чтобы восстановить доверие избирателей, необходимо остановить рост цен на электричество, газ, продукты питания и многое другое, однако сделать все это правительство не в состоянии», — добавил он.
Многократные циничные, неуместные и опрометчивые высказывания членов правительства также способствуют снижению их популярности, считает Григорян.
Он отметил, что острая критика кабинета министров стала преобладающей в эстонском обществе: «Редакционные статьи в газетах, в Facebook и на разных порталах превалируют критикой и сарказмом в адрес премьера и его кабинета. Неуклюжие попытки властей избежать ответственности за происходящее в государстве и уйти от объяснений их истинных причин, привели к росту недоверия со стороны общественности, которое отразилось в опросах».