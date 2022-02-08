Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержаны мошенники, которые сдавали туристам в Северной столице и Сочи через популярный сайт аренды жилья чужие апартаменты и квартиры под видом своих. Жертвами злоумышленников стали более 80 человек*. Об этом 8 февраля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Телефонный мошенник

По версии следователей, к интернет-мошенничеству причастны шесть жителей Петербурга, а также жители Ленинградской области и Екатеринбурга. По предварительным данным, в свою криминальную схему злоумышленники смогли включить популярный среди туристов международный интернет-сервис аренды жилья Booking. Они заселялись в снятые на одни сутки номера и квартиры, делали фотографии и от имени владельцев предлагали арендовать недвижимость всем желающим.

Поскольку сервис подразумевает проверку поданных о сдаче жилья данных, мошенники использовали поддельные таблички с адресами центральных районов Петербурга и Сочи. А явные несоответствия на фотографиях меняли в графическом редакторе. Также при проверках службой безопасности интернет-сервиса фигуранты уголовного дела участвовали в видеоконференциях, во время которых они демонстрировали интерьеры апартаментов и фальшивые документы на право владения ими.

«Для затруднения идентификации личности меняли свою внешность, используя парики, накладные усы и бороды», — уточнила Волк.

После активации объявлений о сдаче жилья предполагаемые организаторы криминальной схемы обращались в администрацию сервиса и просили в виде исключения разрешить проводить оплату напрямую на счет арендодателя. При этом гражданам, которые бронировали объекты недвижимости, направлялось уведомление о необходимости внесения полной стоимости.

«Полученные деньги обналичивались через банкоматы и похищались, а клиенты оставались ни с чем», — подытожила официальный представитель МВД России.

Отметим, что на этом злоумышленники не останавливались. Они отменяли оплаченную бронь и сразу выставляли объект на сайт. Таким образом, за одно и то же предложение они могли получить деньги сразу от нескольких граждан. На данный момент сотрудниками полиции установлены более 80 потерпевших из разных уголков России, которые перевели мошенникам более 4 млн рублей.

«Подозреваемые задержаны. В местах их проживания проведены обыски, в ходе которых обнаружены средства связи с их перепиской, более 370 сим-карт, 85 оформленных на третьих лиц банковских карт и компьютерная техника. Также изъяты удостоверения личности и правоустанавливающие документы на объекты недвижимости с признаками подделки, таблички с названием улиц и номерами домов, средства маскировки внешности и иные предметы, имеющие доказательственное значение», — заметили в МВД России.

Следователями следственных подразделений территориальных органов внутренних дел нескольких российских регионов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество). Предполагаемым двоим организаторам и троим участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим подозреваемым назначен запрет определенных действий, одному — мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.