Самара, 8 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. 511 пациентов с COVID-19 госпитализировали в Самарской области. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Отмечается, что в регионе за сутки выявили 3815 носителей коронавируса. За сутки по области констатировали смерть 13 пациентов с COVID-19.

По информации пресс-службы федерального оперативного штаба, в области справились с вирусом 1711 человек.

Согласно данным на 7 февраля в регионе за сутки госпитализировали 215 пациентов с COVID-19.