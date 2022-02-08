Москва, 8 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Рубль продолжает планомерное и осторожное укрепление, корректируясь от ноябрьских минимумов 2020 года, достигнутых в конце января, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль

«Сегодня доллар впервые с 13 января нарушил целостность уровня 75 руб., который пока оказывает поддержку американской валюте.

Попытка тестирования этой отметки на старте сессии спровоцировала отскок, который, впрочем, пока не получает развития.

Российская валюта уже сняла локальную перепроданность, и теперь ей будет сложнее продвигаться в северном направлении без поддержки технического фактора. Предпосылок для дальнейшего восстановления на данном этапе немного.

Прежде всего, покупателям мешает геополитика. Здесь пока нет свежего негатива, но новое обострение может случиться в любой момент, что требует от игроков повышенной бдительности и осторожности.

Некоторую разрядку дал вчерашний диалог президентов Росии и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, но никаких официальных заявлений о подвижках в разрешении вопросов европейской безопасности не прозвучало.

Также не стоит сбрасывать со счетов долларовый фактор. Американская валюта перешла к росту после распродаж прошлой недели и продолжит пользоваться преимуществом в виде агрессивного подхода ФРС.

Соответственно, стратегия покупок USD на спадах остается актуальной. Тем временем на рынке нефти начинают появляться признаки истощения бычьего импульса.

Натолкнувшись на сопротивление в районе $94 за баррель, Brent отступает, и в случае появление отраслевого негатива фиксация прибыли вернет цены ниже $90.

Таким образом, даже в случае успешного повторного тестирования уровня 75 руб. доллар вряд ли покажет более серьезную просадку в ближайшей перспективе, а последующий отскок вернет пару выше 76 руб.», — считает эксперт.

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