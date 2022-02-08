Киев, 8 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Власти Украины с интересом ожидают тех сигналов, которые привез из Москвы президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 8 февраля заявил на брифинге украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Facebook.com/dmytro.kuleba Дмитрий Кулеба

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«Безусловно, мы все с интересом ожидаем те сигналы, которые привез господин Макрон из Москвы», — сказал он.

При этом Кулеба уточнил, что, несмотря на открытость к диалогу и конструктивный настрой Киева, украинская сторона не намерена пересекать свои «красные линии» и ее, как считает глава МИД Украины, не смогут заставить их пересечь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что европейские страны будут и дальше жить с Россией, она никуда не денется, ее история и география — в Европе, поэтому необходимо вести диалог.