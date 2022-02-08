Иркутск, 8 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области стала ещё более напряжённой. По состоянию на 8 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7734 человек, причём 16 из них погибли за последние сутки.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 188 965 (+2713 за сутки). За последнее время это рекордный показатель. Госпитализированы 4022 (+16 за сутки). Это на 131 пациента меньше, чем накануне. В то же время излечился 157 351 пациент (+691 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 615 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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