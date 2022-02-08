Кемерово, 8 февраля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Кемеровской области на сегодняшний день на дистанционном мониторинге лечатся 22 154 пациента с ОРВИ и коронавирусом. Лекарства амбулаторным пациентам доставляют более 600 автомобилей, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Администрация правительства Кемеровской области Машины для медиков

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«С начала волны штамма «Омикрон» в Кузбассе бесплатными медикаментами для лечения COVID-19 обеспечены 33 178 пациентов. Для сравнения, за весь прошлый год получили лекарства 77 тысяч человек, — прокомментировал заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник. — Подъём заболеваемости настолько резкий, что 50% от прошлогоднего обеспечения выполнено за минувшие недели. В том числе за счёт привлечения волонтёров медицинского колледжа со 158 до 351 увеличено количество бригад по доставке медикаментов».

По официальным данным, для оказания медпомощи на дому используются 613 автомобилей: 414 единиц — медицинских организаций, 150 машин выделили муниципалитеты. В Кемерове и Новокузнецке дополнительно привлекли таксомоторные парки — они предоставили 35 такси. Также задействованы 15 личных автомобилей медиков.