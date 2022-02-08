Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Генеральный директор петербургской управляющей компании, в которой без официального оформления работал дворник-мигрант из Узбекистана, погибший от падения сосульки, в ходе обыска в офисе компании напал на следователя. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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По версии следствия, 7 февраля управляющая компания ООО «Релакс», проводила работы по очистке снега и наледи с крыши одного из домов на Большом Сампсониевском проспекте в Выборгском районе города. В очистке кровли принимал участие и 29-летний дворник, который не был официально трудоустроен. После того, как он спустился во двор, чтобы убрать сбитые глыбы, ему на голову упала наледь. Мужчина скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Утром 8 февраля следователи пришли в управляющую компанию, чтобы изъять документацию и электронные носители информации.

Однако 55-летний генеральный директор компании применил насилие в отношении следователя следственного отдела по Выборгскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, причинив ему физическую боль. В отношении гендиректора управляющей компании возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

«Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.