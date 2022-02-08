Томск, 8 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Ещё три пациента с коронавирусом скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 февраля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

За весь период пандемии в Томской области жертвами коронавирусной инфекции стали уже 716 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе подтверждено 995 случаев COVID-19, выздоровели 134 человека.