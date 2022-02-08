Кабул, 8 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. По меньшей мере 84 человека погибли в результате стихийных бедствий с начала зимы в Афганистане, говорится в заявлении министерства по чрезвычайным ситуациям.

Scientif38 Лавина

По сообщению информационного агентства «Шафакна», мулла Джанан Саек, начальник оперативного штаба МЧС, сообщил, что эти люди погибли в результате сильных снегопадов и землетрясений.

По его словам, в этих инцидентах пострадали ещё не менее 100 человек.

Этой зимой в Афганистане выпали проливные дожди и обильный снег, поскольку в прошлом году в стране была засуха.

Напомним, 7 февраля по меньшей мере 20 человек погибли в результате схода лавины в уезде Дангам провинции Кунар на востоке страны.

Около трёх недель назад в результате землетрясения в провинции Бадгис погибло по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения.