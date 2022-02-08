Канберра, 8 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Министр обороны Австралии Питер Даттон не исключает подачи судебного иска против Боба Карра, поскольку бывший премьер-министр штата Новый Южный Уэльс отказался удалить твит, в котором утверждается, что Даттон стоял за просочившимся текстовым сообщением с оскорблениями в адрес премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Об этом он заявил 8 февраля в эфире телеканала Nine News.

Флаг Австралии

Напомним, что ранее Карр утверждал, что Даттон является тем самым министром, который поделился в переписке бывшим премьер-министром Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян, назвал Моррисона назвал «полным психом».

«Вы посылали сообщение?» — спросил ведущий Nine News.

«Нет, не посылал», — ответил Даттон.

Министр обороны страны заявил, что на Карре лежит ответственность и он должен удалить пост в Twitter. Если он этого не сделает, то вполне может ожидать судебного иска по факту клеветы.