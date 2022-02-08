Таллин, 8 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Показатель зарегистрированной безработицы в Эстонии за последние месяцы практически не изменился, оставшись на уровне 6,9%. Об этом говорится в сообщении государственной Кассы по безработице.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

По положению на 7 февраля 2022 года, на учете в кассе стояли 45 233 человека. По уездам самый высокий уровень безработицы по-прежнему был в северо-восточном Ида-Вирумаа — 10,9%, а самый низкий на острове Хийумаа — 3,8%. В уезде Харьюмаа (Таллин и пригороды) уровень безработицы в первую неделю февраля был равен 6,6%.

Без работы в столичном регионе оставались 21 021 человек, в том числе 15 435 — в самой столице. Во втором городе страны Тарту зарегистрированы 2 696 безработных, во всем уезде Тартумаа — 4 342.

В Ида-Вирумаа на учете в Кассе по безработице в конце января стояли 6 368 человек, из них 2 914 в Нарве, 1 614 — в Кохтла-Ярве, 552 — в Силламяэ. В Пярну без работы находились 1 696 человек, в уезде Пярнумаа — 2 907 человек.