Тамбов, 8 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 111 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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8 февраля выявлено 1159 новых случаев заражения коронавирусом — на 52 больше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 74 тыс. 960 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 62 тыс. 27 пациентов, в том числе 191 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1988 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.