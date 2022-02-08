Ульяновск, 8 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличилось суточное количество заразившихся коронавирусом и число госпитализированных. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

По информации на 8 февраля, в Ульяновской области с начала пандемии официально подтверждено 136 766 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них за последние сутки выявлено 1387 носителей инфекции, что на 134 больше, чем было выявлено 6 февраля (1253).

Госпитализированы в регионе ещё 126 ковидных больных. Это на 50 человек больше, чем направлялось в стационары предыдущие двое суток подряд (по 76 ковидных больных).

Напомним, что в Ульяновской области амбулаторно лечатся более 16 тыс. пациентов с коронавирусом, в ковидные стационары госпитализированы 1182 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты обратили внимание на насморк у губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Отмечается, что тест на коронавирус показал отрицательный результат.