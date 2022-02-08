Москва, , 12:33 — REGNUM Учитывая сезонный фактор, наибольшая часть продаж в ходе пятого этапа акции туристического кешбэка зимой 2022 года приходится на горнолыжные туры В топ горнолыжных направлений по кешбэку входят Сочи, Алтай, Башкирия, Свердловская и Челябинская области, сообщили в Ростуризме

Туристы Foundry

За культурно-познавательным отдыхом туристы едут в Краснодарский край, Крым, Калининградскую область, Казань, Пермский край, в Санкт-Петербург и Москву, Ленинградскую и Московскую области и др.

Также актуальны поездки в санатории, где можно заняться здоровьем, пройти постковидные программы — это Сочи, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Белокуриха на Алтае, и большой санаторный комплекс на Урале — в Башкирии и Тюменской области.

В Ростуризме отметили, что на акцию туристический кешбэк в 2022 году выделено 5 млрд рублей, что на 1,7 млрд меньше, чем в 2021 году. Средства распределены на два этапа акции. Продажи по первому этапу закончатся 18 апреля, следующий стартует в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, динамика на туры по России с кешбэком выросла в среднем в два раза, чем на прошлых этапах акции.

Читайте также: Спрос на туры по России с кешбэком вырос в два раза