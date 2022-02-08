Томск, 8 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области выявили 995 носителей коронавируса, госпитализация потребовалась 266 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 февраля в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение уровня содержания кислорода в крови

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

За весь период пандемии в Томской области COVID-19 диагностировали у 74 334 человек, выздоровели 64 847 человек. За сутки коронавирус победили 134 жителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в регионе было подтверждено 963 случая заражения, выздоровели 139 человек.