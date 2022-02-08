Таллин, , 12:22 — REGNUM Спикер парламента Эстонии, председатель входящей в правительство Центристской партии и бывший премьер-министр страны Юри Ратас вылетел в составе официальной делегации в столицу Украины Киев. Об этом сообщила канцелярия парламента.

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В делегацию также входят председатель парламентской группы «Эстония-Украина» Мати Райдма и депутат парламента, бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Главными темами визита станут геополитическая обстановка, двусторонние отношения, отношения с Россией, НАТО и ЕС, а также возможности сотрудничества и гуманитарной помощи.

Первым пунктом программы визита значится встреча с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Затем делегация выступит на саммите по вопросам цифровых развития и услуг. Делегация возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтит память жертв голодомора.

В программе также запланированы встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, представителем ВОЗ на Украине Ярно Хабихтом и представителями инкубатора местных стартапов Lift99.

В среду, 9 февраля, делегация посетит границу с Крымом и город Херсон, где встретится с председателем Херсонского областного совета Александром Самойленко и постоянным представителем президента страны Антоном Кориневичем.