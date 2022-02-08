Красногорск, , 12:22 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Королёве. Об этом 8 февраля сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 990. Следом за Королёвом идет Красногорск, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 969 человек. На третьем месте расположилось Одинцово, где COVID-19 диагностировали у 639 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 8 486 новых случаев заражения коронавирусом.

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