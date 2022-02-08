Челябинск, 8 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Челябинской области за 7 февраля зафиксировали смерть сразу 20 пациентов от COVID-19. Эти данные 8 февраля приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее летальных исходов было 12. Всего же по этой причине скончались 6589 граждан.

Подтверждено 203 168 случаев заражения коронавирусом. А выздоровели уже 154 053 гражданина.