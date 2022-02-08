За сутки 9998 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19
Красногорск, 8 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 9998 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 8 февраля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 674 190 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 845 413.
Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 8 февраля число жертв COVID-19 увеличилось на 38 человек.