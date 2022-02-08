Калуга, 8 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализирован 121 ковид-пациент, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 8 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 1 423 человек. Днём ранее, 7 февраля, в регионе был зарегистрирован 1 501 случай заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 79 491 человека, 65 716 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 318 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.