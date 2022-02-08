Чебоксары, 8 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Чувашии увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и подтверждены очередные летальные исходы от ковида. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России о ситуации в Чувашии на 8 февраля 2022 года.

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По сведениям на 8 февраля, в Чувашии выявлено ещё 1068 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на 121 случай больше, чем было подтверждено сутками ранее, 6 февраля.

Всего с начала пандемии в республике лабораторно выявлено 59 770 случаев заражения SARS-CoV-2. Доля выздоровевших в настоящее время составляет 77,37%: всего вылечились 46 245 пациентов, в том числе за последние сутки выписаны 572 человека.

Кроме того, в Чувашии госпитализированы в ковидные стационары 142 ковидных больных и умерли ещё десять пациентов с коронавирусом. Всего в республике скончались 4250 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Городской детской больнице № 2 в Чебоксарах развёрнут ковидный центр для лечения детей с новой коронавирусной инфекцией. Число обратившихся за медицинской помощью в инфекционный стационар в 2021 году вдвое превысило уровень 2020 года.