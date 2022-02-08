Жертвами COVID-19 в Омской области стали ещё 15 человек
Омск, 8 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались 15 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» (7 февраля — 14). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 февраля в федеральном оперативном штабе.
Jo Naylor
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За всё время пандемии в Омской области жертвами COVID-19 стали уже 3649 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе выявили 2334 носителя коронавируса. Госпитализация потребовалась 338 пациентам, выздоровели 1202 человека.