Донецк, 8 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Представители силовых ведомств Украины за последние сутки два раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 8 февраля рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило четыре единицы.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие, и что обстрелу подверглось направление населенного пункта Коминтерново.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что работа гуманитарной подгруппы по Донбассу была начата в режиме видеоконференции.