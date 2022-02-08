Омск, 8 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 2334 носителя коронавируса, выздоровели 1202 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 февраля в федеральном оперативном штабе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Измерение кислорода в крови

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За сутки в регионе госпитализировали 338 ковид-пациентов (7 февраля — 118). За весь период пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 158 219 человек, выздоровели 134 444 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в регионе было выявлено 2273 носителя коронавируса, выздоровели 315 человек.