Минск, 8 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Сообщения о том, что в Сирию якобы были направлены военные Белоруссии, не соответствуют действительности. Об этом 8 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности республики, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал», — сказал он.

Также Лукашенко уточнил, что власти Сирии обращались к Минску с просьбой помочь арабской республике со врачами и добавил, что в нынешней эпидемиологической ситуации Белоруссия пока не может помочь Дамаску в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путинразвеял обеспокоенность своего французского коллеги Эммануэля Макрона, связанную с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко о ядерном оружии.