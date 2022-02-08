Казань, 8 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Татарии за сутки госпитализировали 545 носителей коронавирусной инфекции, днем ранее в стационары доставили 423 человека. Выявили за последние 24 часа 1241 новый случай заражения, накануне подтвердили 1305 тестов, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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По состоянию на 8 февраля зарегистрировали 57 250 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 41 024 пациента, скончались 1633 человека. За сутки больничный закрыли 565 пациентов, умерли шестеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Казани просят по возможности вызывать врача на дом ближе ко второй половине дня, именно в это время значительно снижается нагрузка на медперсонал.

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