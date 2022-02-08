* ИГ — запрещённая в России организация

Киркук, Ирак, 8 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Подразделения армии Ирака и курдского ополчения Пешмерга зачистили от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ряд территорий провинции Киркук. Об этом 8 февраля сообщает телеканал Kurdistan 24.

jan Sefti «Пешмерга»

По данным журналистов, решение о проведении операции было принято после серии нападений, предпринятых боевиками в этом районе. Задействованные в операции «Твёрдая воля» силы оцепили район скопления боевиков и атаковали противника с трёх сторон, при активной поддержке ВВС США.

«В очередной раз, иракские партнеры по глобальному антитеррористическому альянсу и Пешмерга демонстрируют свою приверженность общему делу, объединившись чтобы помочь Ираку добиться долгосрочного успеха в деле обеспечении безопасности своей территории и населения», — сообщили в Центральном командовании армии США.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.