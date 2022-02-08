В Прикамье за сутки госпитализировали 374 пациента с COVID-19
Пермь, 8 февраля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В COVID-центры Пермского края за сутки (7 февраля) доставлены 374 пациента, что на 127 госпитализаций больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб.
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В связи с выздоровлением выписано из стационаров за сутки 588 человек. С начала пандемии от болезни оправились 161 796 пермяков. Жертвами COVID-19 стали 7896 пермяков, в том числе 15 — за минувший день.
На сегодняшний день в ковидных госпиталях лечатся 3349 человек. Коечный фонд свободен на 17,5%. Состояние 249 пациентов оценивается как тяжелое.
В регионе зарегистрировано в общей сложности 219 255 заражений коронавирусом. За последние сутки проведено 22 024 ПЦР-исследования, выявлено 4804 случая заражения.